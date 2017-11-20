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20.11.2017

В Москве объявлены 55 лауреатов Национальной Премии в области импортозамещения

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В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов и номинантов Премии «Приоритет-2017». Лауреатами стали 55 компаний, для которых импортозамещение на уровне мировых стандартов стало абсолютным приоритетом. Полный список лауреатов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017»: http://prioritetaward.ru/nominees-all/лауреаты-приоритет-2017

В этом году Церемония была отмечена значимым событием — был подписан меморандум о взаимодействии между Национальной Премией в области импортозамещения «Приоритет» и международной выставкой «Импортозамещение». В присутствии гостей Церемонии председатель Оргкомитета Премии Виталий Расницын и заместитель генерального директора АО «Крокус» и первый заместитель директора Международного выставочного центра «Крокус Экспо» Аркадий Злотников подписали меморандум о сотрудничестве.

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Поздравили лауреатов Премии и вручили им награды в номинациях бессменный председатель Экспертного совета Премии, президент Всероссийской организации качества Геннадий Воронин, председатель Комитета Государственный думы по обороне, член Наблюдательного Совета Премии Владимир Шаманов, вице-президент ООО «Деловая Россия» Ирина Захарова, заместитель директора Департамента развития высоких технологий Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Никитин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, член Наблюдательного Совета Премии Дмитрий Курочкин, президент Союза нефтегазопромышленников, член Наблюдательного совета Геннадий Шмаль, вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей, член Наблюдательного совета Премии Виктор Дмитриев, председатель Правления Ассоциации агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие», член Экспертного Совета Премии Виктор Ермаков, председатель Оргкомитета Премии «Приоритет», Президент Российской академии общественных связей Виталий Расницын.

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По результатами конкурсного отбора, лауреатами третьей по счету Премии «Приоритет» стали 55 компаний.

В номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ» лауреатами стали Торговый дом «Ферекс» со светодиодным прожектором FFL и АО «Воентелеком» с маршрутизатором программным мультипротокольным.

В номинации «Приоритет-ТРАНСПОРТ» звание лауреата было присвоено Демиховский машиностроительный завод с электропоездом ЭП2Д и компания «ШТАРККРАФТ» с электронной системой управления для корпоративных автопарков ID20.

В номинации «Приоритет-МЕТАЛЛУРГИЯ» лауреатом стал Магнитогорский металлургический комбинат с оцинкованным прокатом.

В номинации «Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ» сразу 4 лауреата — АО «Транснефть Нефтяные Насосы» с магистральными насосами для нефтегазовой промышленности, «ТехноРесурсЦентр» с герметизированным межвагонным переходом для электропоездов, Завод электротехнического оборудования с газонаполненным электротехническим оборудованием и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» с металлорежущим инструментом.

В номинации «Приоритет-ОБОРОНПРОМ» звание лауреата было присвоено АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» с блоком формирования навигационной информации БФНИ-1 и компания «Русэлпром» с системой электродвижения для кораблей ВМФ «Русэлпром».

В номинации «Приоритет-УСЛУГИ» лауреатом стала компания «ПрофПак Сервис» с производством военной тароупаковочной продукции.

В номинации «Пищевая промышленность» лауреатом стала компания «САН ИнБев» с технологией выращивания и переработки пивоваренного ячменя и Индивидуальный предприниматель Романишин Д. А. с линейкой сырокопченых колбас и деликатесов.

В номинации «Животноводство» звание лауреата было присвоено «Комбикормовому заводу Кирова» за комбикорм полнорационный для сельскохозяйственных птиц.

В номинации «Мясомолочная промышленность» лауреатом стала компания «РОТОСНАБ» с поилкой шаровой для КРС и компания «СЫРОДЕЛ» с сыром «Тильзитер-люкс».

В номинации «Агропромышленные комплексы и кластеры» лауреатом стала компания «Капитал-ПРОК СТРАНА» с системой комплексного аудита хозяйств «ПРОКЭКСПЕРТ».

В номинации «Сельскохозяйственное машиностроение» лауреатом стал «Машиностроительный завод «Тонар» с полуприцепом-картофелевозом ТОНАР 95235 и компания «АГРОМИГ» с зерносушилкой «МИГ» с двухпоточной системой транспортера.

В номинации «Растениеводство» лауреатами стали Плодообъединение «Сады Ставрополья» с безвирусным адаптированным посадочным материалом для интенсивного садоводства и НПО «Семеноводство Кубани» с семенами гибридов кукурузы «Ладожские».

В номинации «Виноделие и ликероводочная промышленность» лауреатом стала компания «Кахети» с линейкой вин из Сибирской Ягоды.

Номинация «Приоритет-IT» отметилась сразу пятью лауреатами — фирма «Новые системные технологии» завоевала звание лауреата с программным комплексом «АДИС», компания «ДАМАСК» с системой управления очередью ДАМАСК, НИЦ «Прикладная логистика» с системой TGB, «Диджитал Дизайн» с системой АВАКОР, ГК «Инфопро» с продуктом «Инфопро: Энерготрейдинг».

В номинации «Приоритет-СТАНКОСТРОЕНИЕ» звание лауреата было присвоено компании «СтанкоМашСтрой» за токарные станки с ЧПУ 16А25.

Лауреатом в номинации «Приоритет-ХИМПРОМ» стала компания «ГАРАНТ» со стабилизирующей добавкой «Стабикарб МГ» и компания «РудХим» с эмульгатором Аргунит РХ.

В номинации «Приоритет-МЕД» лауреатами стала компания «ГРАНД-Крио» с установкой общей экстремальной криотерапии «IceQueen», НПП «Детская восстановительная медицина» с моделями технических средств реабилитации «Я Могу!», протезно-ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ» с аппаратом ортопедическим и его модификациями на голеностопный сустав.

В номинации «Нефтегазовая промышленность» лауреатом стала компания «Атомик Софт» со своей Альфа платформой, филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани» с проектом квалификации ПАО «ТМК» и сертификации их трубной продукции, «Славнефть-ЯНОС» с блоком установки гидрокрекинга по производству базовых синтетических масел, «Новомет-Пермь» с полнокомплектными скважинными компоновками для добычи нефти и поддержания пластового давления.

В номинации «Электроэнергетика» лауреатом стал Пензенский завод «Телема-Гино» с резистором заземления нейтрали.

В номинации «Приоритет-ИННОВАЦИЯ» лауреатом стала компания «ИНТЕРСКОЛ» с машинами высокого давления для нанесения покрытий на основе пенополиуретана и поликарбомида, НТЦ «Химинвест» с линейкой продукции из возобновляемых источников сырья, ФГБОУ ВО «Рязанский институт» с технологией фрезерования кропногабаритных цилиндрических поверхностей торцовыми фрезами.

В номинации «Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА» лауреатом стал Уральский завод химического машиностроения со скруббером С-101, компания «Энергия» с элементами электрохимическими системы литий/дисульфид железа и Проект Бартини с автопилотируемым грузопассажирским электролетом «Бартини».

В номинации «Приоритет-ФАРМА» звание лауреата было присвоено компании «Нижмфарм» за производство препаратов мягких лекарственных форм, Национальной иммунобиологической компании за поливалентный биобактериофаг «Секстафаг», компании «ГЕНЕРИУМ» за проект «Три фактора» и компании «ФАРМАСИНТЕЗ» за антиретровирусные препараты (дженерики).

В номинации «Приоритет-СТРОЙТЕХ» лауреатом стала компания «РосТурПласт» с полипропиленовыми трубами и фитингами.

В номинации «Приоритет-ЛЕГПРОМ» лауреатом стал Торговый Дом «Меланж-Текстиль» с тканью хлопкополиэфирной гладкокрашенной антистатической «Консул-Антистат 240», Производственно-технологическая компания «Модерам» с облегченной защитной обувью с текстильным верхом и АО «Верхневолжский кожевенный завод» с кожей хромовой для верха обуви.

В номинации «Приоритет-ТНП» лауреатом стала компания «Тюменские аэрозоли» с термальной водой «Givana».

Более 300 гостей посетили это событие для того, чтобы узнать, кто из 143 номинантов стал лауреатом Национальной Премии «Приоритет-2017» — это представители компаний, которые стали номинантами Премии, представители СМИ, Наблюдательный и Экспертный советы, представители общественных организаций.

Список лауреатов и номинантов на сайте премии.

Фото Церемонии награждения  — https://vk.cc/7n8VrR 

Видео Церемонии доступно по ссылке — https://vk.cc/7nmfFm

Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и ФАС России.

Тэги: 
Приоритет-2017
Национальная премия в области импортозамещения
импортозамещение
Разделы: 
Промышленное производство

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