В Москве объявлены 55 лауреатов Национальной Премии в области импортозамещения

В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов и номинантов Премии «Приоритет-2017». Лауреатами стали 55 компаний, для которых импортозамещение на уровне мировых стандартов стало абсолютным приоритетом. Полный список лауреатов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017»: http://prioritetaward.ru/nominees-all/лауреаты-приоритет-2017

В этом году Церемония была отмечена значимым событием — был подписан меморандум о взаимодействии между Национальной Премией в области импортозамещения «Приоритет» и международной выставкой «Импортозамещение». В присутствии гостей Церемонии председатель Оргкомитета Премии Виталий Расницын и заместитель генерального директора АО «Крокус» и первый заместитель директора Международного выставочного центра «Крокус Экспо» Аркадий Злотников подписали меморандум о сотрудничестве.

Поздравили лауреатов Премии и вручили им награды в номинациях бессменный председатель Экспертного совета Премии, президент Всероссийской организации качества Геннадий Воронин, председатель Комитета Государственный думы по обороне, член Наблюдательного Совета Премии Владимир Шаманов, вице-президент ООО «Деловая Россия» Ирина Захарова, заместитель директора Департамента развития высоких технологий Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Никитин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, член Наблюдательного Совета Премии Дмитрий Курочкин, президент Союза нефтегазопромышленников, член Наблюдательного совета Геннадий Шмаль, вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей, член Наблюдательного совета Премии Виктор Дмитриев, председатель Правления Ассоциации агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие», член Экспертного Совета Премии Виктор Ермаков, председатель Оргкомитета Премии «Приоритет», Президент Российской академии общественных связей Виталий Расницын.

По результатами конкурсного отбора, лауреатами третьей по счету Премии «Приоритет» стали 55 компаний.

В номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ» лауреатами стали Торговый дом «Ферекс» со светодиодным прожектором FFL и АО «Воентелеком» с маршрутизатором программным мультипротокольным.

В номинации «Приоритет-ТРАНСПОРТ» звание лауреата было присвоено Демиховский машиностроительный завод с электропоездом ЭП2Д и компания «ШТАРККРАФТ» с электронной системой управления для корпоративных автопарков ID20.

В номинации «Приоритет-МЕТАЛЛУРГИЯ» лауреатом стал Магнитогорский металлургический комбинат с оцинкованным прокатом.

В номинации «Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ» сразу 4 лауреата — АО «Транснефть Нефтяные Насосы» с магистральными насосами для нефтегазовой промышленности, «ТехноРесурсЦентр» с герметизированным межвагонным переходом для электропоездов, Завод электротехнического оборудования с газонаполненным электротехническим оборудованием и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» с металлорежущим инструментом.

В номинации «Приоритет-ОБОРОНПРОМ» звание лауреата было присвоено АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» с блоком формирования навигационной информации БФНИ-1 и компания «Русэлпром» с системой электродвижения для кораблей ВМФ «Русэлпром».

В номинации «Приоритет-УСЛУГИ» лауреатом стала компания «ПрофПак Сервис» с производством военной тароупаковочной продукции.

В номинации «Пищевая промышленность» лауреатом стала компания «САН ИнБев» с технологией выращивания и переработки пивоваренного ячменя и Индивидуальный предприниматель Романишин Д. А. с линейкой сырокопченых колбас и деликатесов.

В номинации «Животноводство» звание лауреата было присвоено «Комбикормовому заводу Кирова» за комбикорм полнорационный для сельскохозяйственных птиц.

В номинации «Мясомолочная промышленность» лауреатом стала компания «РОТОСНАБ» с поилкой шаровой для КРС и компания «СЫРОДЕЛ» с сыром «Тильзитер-люкс».

В номинации «Агропромышленные комплексы и кластеры» лауреатом стала компания «Капитал-ПРОК СТРАНА» с системой комплексного аудита хозяйств «ПРОКЭКСПЕРТ».

В номинации «Сельскохозяйственное машиностроение» лауреатом стал «Машиностроительный завод «Тонар» с полуприцепом-картофелевозом ТОНАР 95235 и компания «АГРОМИГ» с зерносушилкой «МИГ» с двухпоточной системой транспортера.

В номинации «Растениеводство» лауреатами стали Плодообъединение «Сады Ставрополья» с безвирусным адаптированным посадочным материалом для интенсивного садоводства и НПО «Семеноводство Кубани» с семенами гибридов кукурузы «Ладожские».

В номинации «Виноделие и ликероводочная промышленность» лауреатом стала компания «Кахети» с линейкой вин из Сибирской Ягоды.

Номинация «Приоритет-IT» отметилась сразу пятью лауреатами — фирма «Новые системные технологии» завоевала звание лауреата с программным комплексом «АДИС», компания «ДАМАСК» с системой управления очередью ДАМАСК, НИЦ «Прикладная логистика» с системой TGB, «Диджитал Дизайн» с системой АВАКОР, ГК «Инфопро» с продуктом «Инфопро: Энерготрейдинг».

В номинации «Приоритет-СТАНКОСТРОЕНИЕ» звание лауреата было присвоено компании «СтанкоМашСтрой» за токарные станки с ЧПУ 16А25.

Лауреатом в номинации «Приоритет-ХИМПРОМ» стала компания «ГАРАНТ» со стабилизирующей добавкой «Стабикарб МГ» и компания «РудХим» с эмульгатором Аргунит РХ.

В номинации «Приоритет-МЕД» лауреатами стала компания «ГРАНД-Крио» с установкой общей экстремальной криотерапии «IceQueen», НПП «Детская восстановительная медицина» с моделями технических средств реабилитации «Я Могу!», протезно-ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ» с аппаратом ортопедическим и его модификациями на голеностопный сустав.

В номинации «Нефтегазовая промышленность» лауреатом стала компания «Атомик Софт» со своей Альфа платформой, филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани» с проектом квалификации ПАО «ТМК» и сертификации их трубной продукции, «Славнефть-ЯНОС» с блоком установки гидрокрекинга по производству базовых синтетических масел, «Новомет-Пермь» с полнокомплектными скважинными компоновками для добычи нефти и поддержания пластового давления.

В номинации «Электроэнергетика» лауреатом стал Пензенский завод «Телема-Гино» с резистором заземления нейтрали.

В номинации «Приоритет-ИННОВАЦИЯ» лауреатом стала компания «ИНТЕРСКОЛ» с машинами высокого давления для нанесения покрытий на основе пенополиуретана и поликарбомида, НТЦ «Химинвест» с линейкой продукции из возобновляемых источников сырья, ФГБОУ ВО «Рязанский институт» с технологией фрезерования кропногабаритных цилиндрических поверхностей торцовыми фрезами.

В номинации «Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА» лауреатом стал Уральский завод химического машиностроения со скруббером С-101, компания «Энергия» с элементами электрохимическими системы литий/дисульфид железа и Проект Бартини с автопилотируемым грузопассажирским электролетом «Бартини».

В номинации «Приоритет-ФАРМА» звание лауреата было присвоено компании «Нижмфарм» за производство препаратов мягких лекарственных форм, Национальной иммунобиологической компании за поливалентный биобактериофаг «Секстафаг», компании «ГЕНЕРИУМ» за проект «Три фактора» и компании «ФАРМАСИНТЕЗ» за антиретровирусные препараты (дженерики).

В номинации «Приоритет-СТРОЙТЕХ» лауреатом стала компания «РосТурПласт» с полипропиленовыми трубами и фитингами.

В номинации «Приоритет-ЛЕГПРОМ» лауреатом стал Торговый Дом «Меланж-Текстиль» с тканью хлопкополиэфирной гладкокрашенной антистатической «Консул-Антистат 240», Производственно-технологическая компания «Модерам» с облегченной защитной обувью с текстильным верхом и АО «Верхневолжский кожевенный завод» с кожей хромовой для верха обуви.

В номинации «Приоритет-ТНП» лауреатом стала компания «Тюменские аэрозоли» с термальной водой «Givana».

Более 300 гостей посетили это событие для того, чтобы узнать, кто из 143 номинантов стал лауреатом Национальной Премии «Приоритет-2017» — это представители компаний, которые стали номинантами Премии, представители СМИ, Наблюдательный и Экспертный советы, представители общественных организаций.

Список лауреатов и номинантов на сайте премии.

Фото Церемонии награждения — https://vk.cc/7n8VrR

Видео Церемонии доступно по ссылке — https://vk.cc/7nmfFm

Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и ФАС России.