Первый мотоцикл ИЖ проекта Кортеж (ФОТО, ВИДЕО)



Начало испытаний русского тяжелого мотоцикла ИЖ, разработанного в рамках проекта «Кортеж», уже вызвало неадекватную реакцию у целого ряда сетевых «блогеров», «экспертов» и прочих ненавистников всего, что несет на себе марку «Сделано в России». Это нормально, рассмотрим необычную машину внимательнее.

Итак, перед нами непривычно большой отечественный аппарат почти 3-метровой длины, весящий почти полтонны. При этом он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды. Сообщается, что мотоцикл оснащен бензиновым оппозитным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. В общем-то это всё, что мы пока знаем. В наличии имеется официальное видео «покатушек» большого мотоцикла на трассе в Сочи и ряд его эффектных фото. Дальше начинаются домыслы онлайн-комментаторов и СМИ. Новому тяжелому байку из России приписывают гибридную силовую установку, второй двигатель и т.д.







Пока же остается ждать официальной презентации, которая состоится довольно скоро. Этот необычный и достаточно эффектный ИЖ будет выпущен серийно. Первую партию машин ждут уже в начале 2018 года.