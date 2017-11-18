Новейший А-100 выполнил первый полет

Созданный на базе транспортного самолета Ил-76МД-90А (Ил-476) новейший российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 успешно совершил свой первый полет. Были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК.

А-100 предназначен для замены «летающих радаров» А-50 и А-50У, состоящих сегодня на вооружении наших ВКС. Вместо радиотехнической системы «Шмель», стоящей на самолетах предыдущего поколения, А-100 оснащен системой нового поколения, выполненной на основе самых современных технологий и элементной базы. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки и автоматизированных рабочих мест операторов.

Добавим, что проект «Премьер» (именно так называется разработка нового самолета ДРЛО в документации) развивается по плану. Первый полет состоялся в срок, обещанный создателями новой машины. В 2020 году они обещают начать поставки в ВКС России уже первых серийных А-100.