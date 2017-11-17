Новые К-424 и К-743: Разведка боем в Германии

На крупнейшей европейской агровыставке в Ганновере (Германия) российский производитель тракторов «Кировец» - Петербургский тракторный завод (ПТЗ) – представил две свои новые машины – К-743 с двигателем мощностью 435 л.с. и К-424 - мощностью 240 л.с.

Зарубежные специалисты агробизнеса впервые увидели на стенде завода новейший «Кировец» К-743 мощностью 435 л. с., способный конкурировать с машинами 8-го тягового класса ведущих западных производителей. Также в Ганновере состоялась мировая премьера единственного российского трактора 4-го тягового класса «Кировец» К-424 мощностью 240 л. с., серийный выпуск которого начался в сентябре текущего года (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/2942 ). По уровню автоматизации, ресурсосбережения, экологической безопасности обе машины, представленные дочерним предприятием легендарного Кировского завода, соответствуют главной теме выставки: «Зеленое будущее – смарт-технологии» (Green Future – Smart Technology).

Сегодня по соотношению "цена-качество", с учетом надежности и высокой производительности этой техники, трактор «Кировец» в своем классе – одна из лучших машин в мире, особенно для тяжелых условий работы. Поэтому в ближайшие годы мы обязаны продвинуться с этой техникой в Европу, - говорят специалисты предприятия. Петербургский тракторный завод настроен на реальную конкуренцию с зарубежными производителями. Новыми русскими тракторами заинтересовались не только российские заказчики, но и гости выставки из Европы и Северной Америки. И это неудивительно, поскольку машины удались, а многие европейские дилеры агротехники уже сейчас хотят их получить.





