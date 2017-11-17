Как российская система обработки экстренных вызовов ЭРА-ГЛОНАСС спасает жизни

Система ЭРА-ГЛОНАСС не имеет аналогов в мире, поскольку является первой подобной системой экстренного реагирования, которая безвозмездно предоставляет услуги помощи и спасения при дорожных происшествиях для всех граждан России. В системе зарегистрировано уже свыше 1 170 000 автомобилей по всей стране.

На сегодняшний день ЭРА-ГЛОНАСС уже доказала свою эффективность. В системе принято и обработано более 460 000 экстренных вызовов, по почти 5000 из них потребовалось привлечение экстренных оперативных служб. И каждый случай по-своему уникален. За каждым вызовом – жизнь и здоровье людей. Благодаря внедрению российского программного обеспечения и телекоммуникационных решений, среднее время передачи информации в «Систему-112» составляет менее 20 секунд. Центр обработки экстренных вызовов ЭРА-ГЛОНАСС «ЦОВ-112» работает без простоев благодаря высокотехнологичным разработкам российского вендора, обеспечивающим отказоустойчивость автоматизированной системы на уровне 99.99% в круглосуточном режиме.

При аварии в автотранспорте, оснащенном системой, срабатывает устройство вызова экстренных оперативных служб – сигнал определяется как вызов на номер 112. Такому вызову дается максимальный приоритет, и система «ЭРА ГЛОНАСС» получает экстренный вызов в автоматическом режиме. Экстренный вызов также можно произвести в ручном режиме: для этого нужно нажать кнопку SOS на панели в салоне автомобиля.

Как при автоматическом, так и при ручном экстренном вызове в случае ДТП в «Систему-112» поступает полный объем информации: точные географические координаты автомобиля, идентификационный (VIN) номер транспортного средства, характер удара, тип используемого топлива, а также прочие данные – количество пристегнутых ремней (опционально), цвет машины, марку и модель ТС и т.д. Это позволяет улучшить координацию экстренных служб при реагировании на аварию.