Как Т-80У едва не захватил Швецию (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня мало кто знает, что в начале 1990-х годов, шведская армия на полном серьезе хотела приобрести партию новейших на тот момент основных боевых танков Т-80У производства Омского танкового завода, а русские готовы были ей их продать. «Техносфера» предлагает вам небольшой исторический материал на эту тему.

В 1991 году СССР не стало. На территории бывшей союзной республики РСФСР появилось новое государство – Российская Федерация. У руля этого нового образования оказалась так называемая «команда Ельцина», почти полностью контролировавшаяся из США. Остановились большинство высокотехнологичных заводов, сотни тысяч людей оказались на улицах. С утра до вечера власть транслировала установку, что «теперь будет рынок», и все будут менеджерами, бизнесменами и проститутками, а всё, что делал СССР – «неконкурентоспособно». Особенно тяжело стало в тех городах, где в структуре производства доминировали военные предприятия. Чтобы сохранить их потенциал трезво мыслящим среди наступившего хаоса их руководителям и представителям части силовых структур пришлось изобретать сложные схемы по продаже вооружения и технологий, которыми они обладали. Омский танковый завод бился буквально до последнего: предприятие обладало полным производственным циклом по выпуску новейшего на тот момент танка Т-80У, а также одним из лучших в мире конструкторских бюро. Все 90-е здесь пытались выйти на мировой рынок и параллельно вели разработку следующего поколения танков («объект 640»). Более крепкий в лоббировании Уралвагонзавод с его Т-72 и Т-90 (развитие Т-72Б) жестко оттеснял омичей с наиболее выгодных контрактов, и в итоге одолел Омсктрансмаш, забрав уже еле живое предприятие как филиал УВЗ в конце 2000-х годов. Но это было уже при Путине, а при Ельцине хаос только нарастал, и оба завода бились за любые возможные контракты. Омичам удалось продать Т-80У в Южную Корею и Кипр. Но одним из интереснейших эпизодов этого времени стал шведский тендер.

Швеция рассматривала СССР, несмотря на неплохие экономические связи, как страну-угрозу. После развала Советского Союза представители скандинавской страны с огромным интересом изучали реальные возможности русского оружия. Так в начале 90-х они обнаружили, что приобретенные ими «для покатушек» несколько неновых Т-72 на практике без проблем смогли бы воевать там, где по их мнению танки в общем-то не должны применяться. А знакомство вживую с Т-80У из Омска вообще серьезно порушило представления считавших себя высоко технологически развитыми скандинавов об уровне технологий в СССР. Газотурбинные «восьмидесятки», летавшие по бездорожью и снегам Швеции на тестах, могли были быть закуплены в качестве основного боевого танка. Стрельба управляемыми ракетами из пушки Т-80У на дальность до 5 километров поразила шведов. Такого в мире не было ни у кого.

Вот что писал по этому поводу руководитель проекта по тестированию русских танков в 1993-94 годах в Швеции старший специалист Хокан Халгрен:

Когда в 1993 году в Швецию, для испытаний перед решением о закупке для механизированных бригад, прибыли два экземпляра известного русского танка Т-80У, для многих это было необычным впечатлением. Танк имел экпипаж из трёх человек. Вооружён он был 125-мм пушкой с автоматическим заряжанием и раздельными выстрелами. Машина весом в 46 тонн оснащалась газотурбинным двигателем мощностью 1250 л/с, и развивала скорость 70 км/ч. Т-80У проходил испытания с октября 1993 по январь 1994, преимущественно в Центре Бронетехники в Skövde.

В январе 1994 года шведское правительство приняло решение о том, что основным боевым танком станет Леопард 2. Для механизированных бригад в Германии были арендованы, по низкой цене, бывшие в эксплуатации Леопарды 2А4. В виду этого испытания Т-80У прекратили, и в марте отправили их обратно в Россию. Часть тестов не была выполнена из-за остановки испытаний, но полученные результаты были очень полезными и интересными:

- Русский танк Т-80У показал своё превосходство по сравнению с нашими существующими танками в мобильности (кроме движения задним ходом, которое было медленным), и защищённости (особенно в части, касающейся баллистической защиты, в виду того, что его динамическая защита была эффективна против бронебойно-подкалиберных снарядов)

- Вместе с тем, полученная информация об эффективности 125 мм боеприпасов не показывала существенных преимуществ перед планировавшейся заменой Центурионов и Strv 103

- Возможности ведения боевых действий в тёмное время суток оказались недостаточными по отношению к требованиям, предъявляемым танкам в составе механизированных бригад. Это было справедливо как для активного-ИК, так и для тепловизионного приборов наблюдения, участвовавших в испытаниях

- Т-80У был оснащён системой, позволявшей стрелять ракетой через ствол пушки, что давало возможность вести огонь на дальность, не доступную ни одному другому танку (до 5000 м)

- Русские также оказались впереди в области автоматических систем защиты, таких как Арена, которая была разработана для поражения подлетающих ракет до того, как они поразят защищаемый объект (в данном случае – Т-80)

- Высокой оказалась надёжность двух испытывавшихся танков. В ходе испытаний у них не было ни одной поломки. Танки показали себя хорошо приспособленными к шведским условиям

Испытания стали значительным событием даже на международном уровне. Ведь это был первый случай, когда русское тяжёлое вооружение продемонстрировали на Западе. Многие разочаровались, что испытания пришлось остановить до того, как были изучены все возможности машины по нападению и защите. Руководитель проекта предпринял попытку выступить против прекращения испытаний, но понял, что решение было принято на самом высоком уровне, когда начальник снабжения сухопутных войск FMV, генерал-майор Перкут Грин сказал: "Хокан, бывают моменты, когда нужно отвечать "Слушаюсь, генерал!".

История эта завершилась ничем для омских танкостроителей, а шведы в итоге купили значительно уступавший по характеристикам нашему Т-80У немецкий основной боевой танк «Леопард-2». Как рассказывают некоторые участники этого эпизода, причин этому было как минимум две. Во-первых, российская сторона не смогла на тот момент понять специфику таких контрактов, когда европейский покупатель ожидал «бонусного» предложения многоступенчатого качественного сервиса и разного рода выгодных условий по рассрочкам оплаты и т.д. Во-вторых, на Западе, несмотря на то, что Россия на тот момент ничего из себя не представляла в военном плане, все равно негативно относились к тому, что делал теперь уже постсоветский ВПК. Техническое превосходство нашей техники было явным, но это уже ничего не меняло. История Т-80У в Швеции осталась на фото и видеозаписях испытаний: