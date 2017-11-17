Омский танковый завод модернизирует партию ТОС-1А

Первая партия модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А будет отправлена заказчику - российским военным - уже до конца ноября.

Омский завод транспортного машиностроения» (входит в УВЗ, госкорпорация Ростех) по заказу Минобороны России модернизировал тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. На ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Модернизированный тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающая машина комплекса – новый кран.

В прошлом году Омсктрансмаш выполнил опытный капитальный ремонт систем ТОС-1А и по результатам получил от Минобороны разрешение на проведение капитального ремонта изделий. «За это время специалисты нашего предприятия полностью освоили все необходимые операции, от машины к машине оттачивая свое мастерство. На сегодняшний день мы единственная компания, способная быстро и качественно осуществить эти работы», - отметил в комментарии генеральный директор Омсктрансмаша Игорь Лобов.

ТОС-1А «Солнцепек» – мобильная, защищенная и самая мощная огнеметная система в мире. Она простроена на базе шасси танка Т-72 и предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника. ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.