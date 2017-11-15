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15.11.2017

В России заработала новая солнечная электростанция – в Бурятии

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Введена в строй новая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 МВт – первая в Бурятии. Объект построен за полгода. Количество российских комплектующих составляет 70% от общего объема оборудования данной СЭС.

Стоимость введенной в строй электростанции составляет, по данным российского инвестора, около 1 миллиарда рублей.
Сообщается также, что на территории Бурятии планируется сооружение в ближайшие годы новых солнечных электростанций с их выводом на суммарную генерацию в размере 150 МВт.

Тэги: 
Бурятия
СЭС
альтернативная энергетика
солнечная энергия
Разделы: 
Промышленное производство

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