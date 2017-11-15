Российская сборная победила на всемирных соревнованиях по робототехнике WRO 2017

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XIV «Всемирную олимпиаду роботов» (World Robot Olympiad 2017) выиграли русские. Сборная нашей страны включала 41 участника из 10 регионов России. Вместе они заняли первое место в общекомандном зачете и завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых награды. Такого количества медалей нет больше ни у кого из участников.

WRO 2017 проходили в латиноамериканской стране Коста-Рике. 392 команды из 53 стран мира в разных возрастных группах соревновались в 4 категориях: «Основная», «Творческая», «Студенческая» и «Футбол роботов». Наша сборная заняла первые места в «Основной» категории в старшей и средней возрастной группе. В младшей возрастной группе российские робототехники заняли весь пьедестал. Еще два золота российская команда получила в «Творческой» категории, в старшей и средней возрастной группе. Команда Fixies из пригорода Казани – Иннополиса – второй год подряд получила бронзу в категории «Футбол роботов».

Территориально в число победителей из нашей страны вошли представители Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Нижнего Тагила и Иннополиса. Произведенный нашей сборной эффект на конкурентов можно назвать настоящим триумфом. Как говорят русские робототехники, после оглашения итогов соперники много интересовались тем, как в России сегодня готовят молодежь в данной сфере.

Интересные факты: В число других стран-призеров «Всемирной олимпиады роботов» вошли Тайвань (5 медалей), Малайзия (3 медали), Япония (2 медали), Китай (1 медаль), Таиланд (1 медаль). Представители США на WRO2017 в списке призеров отсутствуют, зато одну бронзу в творческой категории средней возрастной группы взяла команда из Сирии. Одна-единственная награда у команды из Евросоюза, который представляла Германия.