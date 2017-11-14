В январе 2018 года в Калининграде запустят ВЭС мощностью около 5,1 МВт

В Калининградской области через 2 месяца в промышленную эксплуатацию введут ветроэлектростанцию (ВЭС) из трех больших установок башенного типа с лопастями вертикального вращения. Сейчас на объекте ведется монтаж ветрогенераторов.

Мощность каждого генератора составит 1,7 МВт. Минимальная скорость ветра, при которой начнётся выработка энергии, — 2,3 м/с, максимальная — не ниже 28 м/с. Мощность электростанции составит 5,1 МВт. Площадь выделенного земельного участка под объект составляет около 400 гектаров. В дальнейшем генерирующие мощности ВЭС здесь рассчитывают нарастить до 45 МВт.

Монтаж ветроустановок планируется завершить до конца этого года. Вырабатываемая электроэнергия будет направлена в сеть, часть объектов предстоящего чемпионата мира по футболу в Калининграде запитают «зелёной» энергией», - об этом сообщили российским СМИ представители компании «Янтарьэнерго», осуществляющей проект.