В России разрабатывают свою технологию производства ванилина

Наша страна станет пятой в мире, обладающей оригинальной технологией создания синтетического ванилина после США, Германии, Франции и Китая. Импортозамещающая разработка ведется в Томском государственном университете.

Как рассказывают авторы проекта, объем потребления ванилина в мире составляет 15 000 – 16 000 тонн в год, из них только около 20 - 40 тонн приходятся на долю натурального ванилина – это около 0,2%. Россия потребляет 280 - 350 тонн ванилина в год. При наличии эффективного отечественного способа синтеза этого вещества наши предприятия смогли бы полностью закрывать эту потребность. Появление собственной технологии производства ванилина позволит России избавиться от импортозависимости и использовать свой продукт в пищевой и парфюмерной промышленности, а также при получении различных лекарств, например, таких как фтивазид (противотуберкулезный препарат), амоксициллин (полусинтетический антибиотик группы пенициллинов), атенолол (избирательный бета1-адреноблокатор) и многих других.

Преимуществом синтетического ванилина также является его низкая цена – стоимость 1 килограмма искусственного продукта примерно в 75-100 раз меньше природного (600-900 рублей против 90000 рублей за кг). Разработка ведется при поддержке государства, и томские химики в 2019 году обещают ее завершить, представив готовую промышленную технологию.