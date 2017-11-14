На российском космодроме Восточный выполнят 2 пуска РН Союз-2 в ноябре-декабре 2017 года (ФОТО)

До конца 2017 года с космодрома Восточный выполнят 2 запуска ракет-носителей «Союз-2» разных модификаций. 28 ноября планируется вывести на орбиту при помощи «Союз 2.1б» спутник «Метеор-М 2-1», 22 декабря «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» отправит на орбиту 2 российских спутника мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус В 3» и «Канопус В 4».

Сейчас на дальневосточной пусковой площадке готовятся к стартам. Предлагаем вам распространенный отечественным блогом smitsmitty.livejournal.com фоторепортаж с Восточного. В объективе – ракета «Союз-2» и некоторые рабочие моменты ее подготовки к предстоящему пуску:









