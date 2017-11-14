Воронежский авиазавод восстановит 5 Ан-158 для Кубы

Самолеты были поставлены в 2013-2015 годах для государственной авиакомпании Кубы – контракт по их сборке выполнялся на Украине на деньги российской лизинговой компании ИФК с участием российских и украинских поставщиков компонентов. Теперь 5 из 6 практически новых пассажирских Ан-158 встали на прикол из-за продолжающегося экономико-политического хаоса на Украине и разрыва производственных связей между Россией и соседней страной.

В Воронеже на заводе ВАСО, который участвовал в кооперации с украинцами по семейству самолетов Ан-148/Ан-158, решили заняться кубинским авиапарком самостоятельно. Российское предприятие располагает большим опытом работы по обслуживанию данных типов воздушных судов – для отечественных перевозчиков и Минобороны РФ. Из собранных Ан-148 сейчас эксплуатируются более 30 единиц в России, 2 – в Северной Корее и 1 – на Украине. Серийная сборка Ан-148 в Воронеже подходит к концу: крайними покупателями собираемых сегодня на заводе машин выступают российские военные – с 2018 года после завершения выполнения заказа на эти самолеты сборку «сто сорок восьмых» планируют в РФ завершить. Все выпущенные пока серийно Ан-158 (дальнейшее развитие Ан-148) принадлежат Кубе – поставлено 6 машин.

Добавим, что недавно специалисты Воронежского завода «подняли на крыло» 2 кубинских Ил-96, выпущенных в прежние годы на российском предприятии, и готовятся к обслуживанию третьего однотипного воздушного суда с Острова Свободы.