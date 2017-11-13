Новый российский процессор для систем компьютерного зрения и видеоаналитики готов к производству

Отечественная компания «ЭЛВИС» готовит к запуску в серийное производство в 2018 году свою новую разработку ELISE (Elvees Image Semantic Engine) - мультиплатформенную систему на кристалле, изготовленную по технологическому процессу 28 нм и содержащую более 1,6 млрд транзисторов. Сейчас выпущена первая инженерная партия таких микропроцессоров.

Разработчики подчеркивают, что основные ядра в составе процессора, определяющие его уникальность и конкурентоспособность, являются собственной разработкой компании «ЭЛВИС». По классификации, принятой Минпромторгом, процессор ELISE считается российской микросхемой второго уровня — изготавливается на зарубежной фабрике по современным технологическим нормам, но конструкторская документация и права на производство принадлежат российской компании.

Что представляет собой ELISE? Как сообщает отечественный портал Cnews, новая система объединяет стандартные процессорные ядра с архитектурой MIPS: двухъядерный кластер P5607 Apache (1,2 ГГц), аудиопроцессор InterAptiv (1 ГГц), сервисный процессор с аппаратно-поддерживаемой виртуализацией Virtuoso M5150 (600 МГц). Помимо этого в ELISE использованы IP-блоки, разработанные НПЦ «ЭЛВИС»: 8-ядерный видеопроцессор Velcore2 с поддержкой API Khronos OpenVX, аппаратный блок SGBM, акселератор FFT, навигационное ядро Navicore4 с поддержкой ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou. Это сочетание позволяют реализовывать обработку стереопотоков и поддерживают алгоритмы видеоаналитики.

Тракт обработки видеоданных в ELISE включает процессор предобработки изображений PowerVR V2500 Felix, видеоэнкодер PowerVR E4500 Onyx и видеодекодер PowerVR D5500 Coral, позволяющие работать с 4K UHD видеопотоками. Все эти модули разработаны британской компанией Imagination Technologies, у которой «ЭЛВИС-неотек» купил права на использование. За обработку графики в ELISE отвечает встроенный графический процессор (GPU) с двумя ядрами PowerVR Series6 GX6250 (600 МГц) с поддержкой кроссплатформенных API Vulkan, OpenGL ES 3.x, OpenCL 1.2 EP.

Для чего нужно такое «железо»? Функциональные возможности микросхемы позволяют создавать на ее основе видеокамеры со встроенными сложными алгоритмами видеоаналитики, в том числе на базе так называемых сверточных нейронных сетей (CNN). Они могут использоваться для распознавания лиц, охраны периметра и обнаружения возгораний для систем безопасности, управления жестами для устройств виртуальной реальности, распознавания пола, возраста и эмоций для ритейла, определения номеров автомобилей и выявления нарушений правил дорожного движения и пр.

В компаниях под маркой «ЭЛВИС» самостоятельно займутся выпуском специализированных видеокамер «для существующих и перспективных мировых рынков систем с компьютерным зрением». Макетные образцы IP-видеокамеры с разрешением 4K и стереокамеры с аналитикой уже созданы.