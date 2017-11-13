На Омском нефтезаводе начат проект Биосфера

На самом большом нефтеперерабатывающем предприятии России стартовало строительство комплекса очистных сооружений «Биосфера». Огромный завод получит суперсовременную многоступенчатую систему очистки стоков и значительно снизит объем забора воды из реки Иртыш, а также доведет качество ее очистки на выходе до 99%.

Проектом предусмотрена многоступенчатая очистка промышленных стоков, включающая механическую, физико-химическую, биологическую очистку, угольную фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом. С вводом нового комплекса в эксплуатацию Омский НПЗ до 99% повысит эффективность водоочистки. Герметичность технологических процессов позволит полностью исключить попадание испарений нефтепродуктов в атмосферу. За счет замкнутого цикла 70% очищенной воды будет возвращаться в производство, а объемы использования речной воды снизятся в два раза.

Распоряжением Правительства РФ новый экологический проект Омского НПЗ включен в федеральный план мероприятий Года экологии в России. Инвестиции «Газпром нефти» в строительство «Биосферы» составят 19,3 млрд рублей.

Как отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, на предприятии создается уникальный комплекс водоочистки, который демонстрирует, как новые экологические стандарты меняют технологическую среду. Применяя принципиально новые системы промышленных технологий, мы комплексно решаем вопросы сокращения влияния производства на экологию. Очистные сооружения станут частью современного нефтеперерабатывающего производства, возводимого в рамках масштабной модернизации Омского НПЗ. Это один из крупнейших не только для региональной, но и отечественной промышленности экологических проектов.

Также проект по строительству аналогичных очистных сооружений, но меньшего объема, запущен на Московском НПЗ. Стройка стартовала одновременно в Омске, и в Москве.