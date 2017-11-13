В России ведется разработка военных беспилотников массой 10-20 тонн

Об этом сообщили отечественные СМИ со ссылкой на вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по боевой авиации Сергея Короткова. Он в частности отметил, что в данный момент созданием БПЛА занимаются МиГ, «Сухой», ОКБ Симонова и группа «Кронштадт», которые разрабатывают линейку разведывательно-ударных аппаратов массой до 20 тонн.

Также представитель госкорпорации сообщил, что испытания новых тяжелых российских уже начаты, они идут успешно, и в течение нескольких лет машины будут запущены в серийное производство. Также в России ведется работа по интеграции комплексов управления новыми тяжелыми роботизированными летающими машинами в государственную систему организации воздушного движения.

Об одном из новых российских крупных беспилотников – БПЛА «Орион» - «Техносфера» недавно писала (см. http://tehnoomsk.ru/node/2889 ). Другой проект - «Альтаир» - также находится на испытаниях (на фото, см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/2614 )