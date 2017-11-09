В России на вооружение за 5 лет поступили более 110 новых комплексов Панцирь-С

Как сообщил в своем докладе первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, наша армия получила в рамках госпрограммы вооружений за последние 5 лет полностью комплектованы 19 дивизионов зенитно-ракетных комплексов ближнего действия «Панцирь-С» (в одном дивизионе — 6 боевых машин на шасси автомобиля КамАЗ или БАЗ).

Как уже писала «Техносфера» (см. http://tehnoomsk.ru/node/2819), ЗРПК «Панцирь-С» отлично себя показал в Сирии, где с его помощью сбиты американские, израильские и турецкие беспилотники, в том числе дорогостоящие IAI Heron (0,6 млрд рублей за единицу). Комплекс используется для прикрытия позиций более крупных российских ЗРК дальнего радиуса действия, а также объектов военной инфраструктуры. Имеется новая «арктическая» версия «Панциря» с шифром «СА» на гусеничном шасси ишимбайского универсального тягача ДТ-30, впервые показанная в 2017 году.

Добавим, что в докладе Минобороны речь идет о поставках именно для Российской армии в период 2012-2017 годов, включающих ЗРПК «Панцирь-С1» и «Панцирь-С2».

На экспорт «Панцири» уже поставлены армиям Сирии, Ирана, Алжира, Ирака, ОАЭ, Омана - всего в экспортном исполнении выпущено также более таких 100 комплексов.