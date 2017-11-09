Борей-Б: Следующее поколение стратегических атомных подлодок России

Как известно, сегодня на вооружении ВМФ России находятся 3 атомные подводные лодки проекта 955 «Борей», по принятой у нас классификации — «ракетные подводные крейсера стратегического назначения». 5 их более новых собратьев проекта 955А («Борей-А») сейчас одновременно строятся на Севмаше, причем первый из них готовится к спуску на воду уже в ноябре 2017 года. Объявлено о разработке проекта 955Б («Борей-Б»).

РПКСН «Борей-Б» станет дальнейшим развитием подводных ударных атомоходов 955-го проекта. По имеющимся неофициальным данным, лодки этого типа получат уникальное покрытие и системы вибро- и шумоизоляции, которые сделают их практически незаметными для противника и при этом обладают сроком службы, сравнимым со сроком жизни субмарины. Разработка ведется на одном из российских предприятий ВПК. Также имеются официально неподтвержденные сведения об укомплектовании серии проекта 955Б перспективными российскими подводными беспилотниками. При этом подводный крейсер сохранит габариты своих предшественников — длину около 170 метров и максимальную ширину около 13,5 метров, а также скоростные характеристики — способность разгоняться до 30 узлов (55 км/ч) под водой.

Вооружение каждой из лодок проектов «Борей» и «Борей-А» составляют 16 ракет «Булава» в шахтах, 6 пусковых установок ракет и торпед калибра 533 мм и 6 — калибра 324 мм. С таких установок подводный крейсер может стрелять не только торпедами, но и например новейшими ракетами «Оникс», «Калибр» и в перспективе — гиперзвуковым «Цирконом». Как ожидается, «Борей-Б» получит передовую систему управления вооружением, возрастет уровень автоматизации боевого корабля.