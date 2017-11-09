Создана новая российская система управления аккумуляторами беспилотников

В России на отечественной элементной базе разработали интеллектуальную систему управления работой литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Проект реализован холдингом «Российские космические системы» и призван исключить проблемы с Li-Ion-аккумуляторами, известные по случаям возгорания таких АКБ в автомобилях Tesla.

Как сообщают разработчики, новая российская система управления работой аккумулятора постоянно контролирует температуру, напряжение на элементах батареи (блоках элементов). Перед полетом она автоматически проводит тестирование системы питания и только после этого дает сигнал к включению АКБ для обеспечения запуска двигателя и питания бортовых потребителей электроэнергией постоянного тока. При выходе параметров АКБ за эксплуатационные ограничения (по напряжению, температуре и т.д.) система дает сигнал на отключение АКБ от шин питания. При снижении напряжения основного источника тока – генератора, а также в аварийных ситуациях система дает сигнал на включение АКБ и батарея работает как источник электрической энергии.

Система контроля АКБ состоит из общего вольтметра, датчика тока, авиационного интерфейса, блока управления коммутации и измерений параметров для семи секций (по структуре Li-Ion батареи: каждая секция литий-ионной АКБ имеет напряжение 4,1 вольт, семь секций суммарно имеют напряжение 28,7 вольт, что соответствует авиационному стандарту напряжения борта в 27 вольт), каждая из которых оснащена отдельным датчиком температуры и вольтметром. Авиационной интерфейс выполняет функцию передачи телеметрических данных о состоянии АКБ в систему управления БЛА. Общий вольтметр измеряет напряжение бортовой сети и автоматически принимает решение подключить к бортовой системе батарею или отключить.

Сообщается, что ранее в российских беспилотниках использовались безопасные, но тяжелые никелевые батареи. Внедрение оригинальной отечественной системы контроля позволит перейти на литий-ионные аккумуляторы и, соответственно, снизить массу АКБ на летательном аппарате (в качестве примера приводится факт, что использование отечественной никелевой батареи на БПЛА требовало закладывать 44 кг нагрузки только под нее, а с новой российской литиевой батареей и системой контроля можно будет получить более 35 кг выгоды!).