Завершена модернизация зеркала самого большого в Евразии российского телескопа БТА

Специалисты Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) выполнили сложнейшую работу по обработке поверхности 42-тонного зеркала телескопа диаметром почти 6 метров. Использована так называемая «нанометрическая технология обработки», в ходе которой с поверхности был филигранно точно удален слой толщиной 8 мм.

Демонтаж, транспортировка, обработка и возвращение назад в Специальную астрофизическую обсерватоторию Российской академии наук в Карачаево-Черкессии потребовали сложных расчетов, индивидуально разработанной системы перевозки изделия и т. д. После завершения работ Большому телескопу азимутальному (БТА) вернули оригинальную отражающую способность: он был введен в строй в 1975 году, и за 30 лет работы потребовал описанной выше модернизации.

Как говорят ученые, «зеркало вернулось в идеальное состояние», «достигнутое качество поверхности зеркала увеличивает разрешающую способность телескопа примерно на 30%». Также специалисты отмечают, что зеркало самого большого в Евразии телескопа собирает в миллион раз больше световой энергии, чем человеческий глаз, в результате чего с его помощью можно исследовать самые отдаленные участки нашей Вселенной и видеть объекты, которые возникали с момента ее зарождения, более 13 млрд лет назад.