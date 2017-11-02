4 новых автоматизированных рыболовецких судна построят в Санкт-Петербурге

Российское предприятие «Северная верфь» (входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию) подписало контракт на строительство 4 серийных однотипных судов типа ярусолов-процессор. Суда заказали отечественные рыболовные компании — до 2022 года весь контракт будет выполнен.

Размещение на военной верфи перспективного гражданского заказа обусловлено более выгодными условиями, — сообщают представители предприятия. Также положительной новостью является, что для оптимизации стоимости строительства ярусоловов частные российские рыболовецкие компании приняли решение объединиться и построить серию по единому проекту. За основу взят современный норвежский проект от Marin Teknikk AS, но рабоче-конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация — создается в России.

Новые 58-метровые суда будут иметь водоизмещение более 2000 тонн и будут задействованы в Баренцевом и Норвежском морях при ловле трески и пикши. Экипаж — 28 человек.

Добавим, что ярусолов-процессор – это судно для высокотехнологичного и экологического способа лова рыбы с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов, с оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне.