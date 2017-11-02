Scania расскажет в Москве, каким будет грузовой транспорт будущего

Что представляет собой грузовой транспорт будущего и какие у него перспективы? Такой доклад от директора по устойчивому развитию и работе с государственными органами в «Скания-Русь» Вахтанга Парцвании будет представлен в Москве на Connected Car Summit 2017. Одним из информационных партнеров мероприятия является наш медиаресурс "Техносфера. Россия".

Вахтанг Парцвания – кандидат экономических наук, доцент. Ранее работал в компании «Рено Россия», а также в структурных подразделениях правительства Москвы и Мосгордумы. Спикер выступит с темой «Грузовой транспорт будущего и перспективные решения», расскажет о смарт-технике, использовании ее для транспортировки больших объемов грузов и перспективах развития в России.

Connected Car Summit – единственный в СНГ форум, посвященный инновационным технологиям в автомобильной промышленности. В этом году он соберет уникальных спикеров, людей действия и инновационного мышления, создателей нового времени и новых ценностей. Соорганизатором выступает НП «ГЛОНАСС» при поддержке «Автонет».

Посмотреть программу и зарегистрироваться на Connected Car Summit.