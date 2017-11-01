Новые российские «умные» камеры фиксации нарушения ПДД тестируют на дорогах Татарстана

Разработанные отечественной компанией «Автодория» камеры фиксации нарушений правил дорожного движения «Автодория 3.0» будут смонтированы на 6 наиболее аварийных магистралях российского региона — Татарстана. Первое такое оборудование уже тестируется местной ГИБДД на участках трассы Казань — Оренбург.

Камера нового поколения, о которой идет речь, работает автономно и передает данные о нарушении даже там, где нет хорошего беспроводного канала. Собственное программное обеспечение разработчиков распознает 17 видов нарушения ПДД. Такие камеры легко интегрируются в единую систему контроля ситуации на автодорогах. Как сообщают создатели оборудования, оно практически незаметно для антирадаров, популярных у любителей быстрой езды.

Стоит также добавить, что в свое время «Автодория» стала первой российской системой, позволяющей фиксировать среднюю скорость движения транспортных средств.