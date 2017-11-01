Перспективный Ил-276 займет нишу между Ил-112 и Ил-76

Новый средний военно-транспортный самолет для ВКС России на первом этапе получит двигатели ПС-90А-76, затем их сменят ПД-14. Машина придет на замену выработавшим свой ресурс Ан-12 после 2025 года. Эти и другие подробности проекта привели специалисты «Ильюшина».

Проект, получивший пока название Ил-276, «Техносфера» уже описывала в июне (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/2759). Правда, тогда он фигурировал как развитие темы Ил-214 — самолета, который пал жертвой бесконечных российско-индийских переговоров о совместной разработке и производстве нового «транспортника». Теперь представители конструкторского бюро фирмы «Ильюшин» привели уточненные данные о среднем военно-транспортном самолете (ВТС).

Итак, по срокам разработки всё прагматично, без сказочных обещаний «в следующем году полетит». На создание Ил-276 вплоть до первого полета опытной машины отводится 5 лет — в начале 2023 года российские авиастроители обещают показать самолет в небе. Запуск в серию намечен соответственно на 2025 год. Предварительная оценка потребности только российской военно-транспортной авиации — около 100 самолетов. Имеется большой экспортный потенциал.

Первые машины будут летать на 2 современных двигателях для Ил-76 (ПС-90А-76), далее их сменят запускаемые сейчас в серию ПД-14 (также по 2 двигателя). Самолет будет летать со скоростью около 800 км/ч и обладать дальностью (в зависимости от нагрузки и задачи полета) от 2 до 7 тысяч километров. Фюзеляж Ил-276 будет иметь такие же параметры по сечению как у Ил-76, но иметь вдвое меньшую длину. Взлетная масса предполагается на уровне 70 тонн.