Росатом: Россия не страна-бензоколонка (ВИДЕО)



Государственная корпорация «Росатом» разместила на своем интернет-канале новый ролик, в котором рассказывается о реальном значении и возможностях современного атомного комплекса нашей страны.

Среди приведенных в нем показателей отечественной атомной отрасли приводятся данные:

- Россия занимает 17% поставок мирового рынка ядерного топлива;

- 13% рынка и 2-е место в мировой геологоразведке и добыче урана;

- 1 место и 36% мирового рынка по обогащению урана;

- 1 место в мире по количеству сооружаемых атомных энергоблоков (сейчас их 34 - в России и в других странах мира).

Остальное — см. ВИДЕО: