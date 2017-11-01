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01.11.2017

Росатом: Россия не страна-бензоколонка (ВИДЕО)

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Государственная корпорация «Росатом» разместила на своем интернет-канале новый ролик, в котором рассказывается о реальном значении и возможностях современного атомного комплекса нашей страны.

Среди приведенных в нем показателей отечественной атомной отрасли приводятся данные:
- Россия занимает 17% поставок мирового рынка ядерного топлива;
- 13% рынка и 2-е место в мировой геологоразведке и добыче урана;
- 1 место и 36% мирового рынка по обогащению урана;
- 1 место в мире по количеству сооружаемых атомных энергоблоков (сейчас их 34 - в России и в других странах мира).

Остальное — см. ВИДЕО:

Тэги: 
Росатом
будущее
страна-бензоколонка
наука
атомная промышленность
импортозамещение
Разделы: 
Промышленное производство

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