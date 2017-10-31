С Останкинской телебашни впервые протестировали эфирное вещание ТВ в HD-разрешении 1920х1080

Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» осуществило тестовое эфирное вещание в Москве телевидения высокой четкости формата HD 1920х1080 с использованием нового кодека* HEVC/H.265 на частоте 58-го канала.

Используемый новый кодек позволяет на одной частоте транслировать сразу 10 каналов HD-качества (кодек предыдущего поколегния Mpeg-4, применяющийся сейчас, позволяет уместить на одной частоте не более 4 HD-каналов). Также новое решение обеспечивает битрейт на уровне 3,3 Мбит/с.

Сегодня в России в цифровом вещании ведется трансляция бесплатного пакета (так называемого мультиплекса) из 20 каналов, но они передаются в более слабом разрешении SD (720х576). Более качественную цифровую картинку способны технически транслировать в цифре пока только 5 телеканалов. Также в России не более трети телевизоров позволяют пока принимать поток в кодеке HEVC/H.265.

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* кодек - небольшая программа, предназначенная для кодирования (сжатия) и декодирования (воспроизведения из сжатого состояния) аудио и видео файлов (мультимедиа файлов).