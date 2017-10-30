 ﻿
30.10.2017

Омское НИИ приборостроения разработало российский Ethernet-коммутатор Паук-1

oniip_spider-1_0.png

Головное предприятие российского кластера спецсвязи в Сибири — Омский научно-исследовательский институт приборостроения (ОНИИП) создало высокоскоростной управляемый Ethernet-коммутатор «Паук-1».

Устройство выполнено на основе СБИС «Система на кристалле» и спроектировано на программируемых матричных кристаллах, с коммутационной матрицей и программным обеспечением (ПО), полностью созданным нашими специалистами, и как следствие лишено каких-либо закладок и недокументированных функций, что часто встречается в коммутаторах на импортной компонентной базе и программном обеспечении.

Представители предприятия также привели следующие характеристики своего изделия:
- Рабочая температура от – 40°С до +55°С; 
- Предельная температура от -55°С до +70°С; 
- Влажность воздуха не более 98% при 308 К (35°С); 
- Вибрация от 1 до 200 Гц, 2 g (20 м/с ); 
- Механические удары с ускорением 15 g (150 м/с2) 5-15 мс;
- 16 коммутируемых Ethernet-портов 10/100/1000 Мбит/с; 
- 2 оптических порта 1000 Мбит/с; 
- Неблокируемая коммутация 36 Гбит/с; 
- Поддержка технологии PоE; 
- Поддержка технологий резервирования STP, RSTP; 
- Поддержка групповой передачи данных IGMP; 
- Поддержка виртуальных сетей VLAN; 
- Поддержка управления приоритетами QoS – 4 потока; 
- Таблица MAC адресов размером 4096 записей; 
- Управление по выделенному порту RS-232; 
- Потребляемая мощность не более 30 Вт; 
- Габаритные размеры 50×350×483мм – Евробаза 1U.

Тэги: 
ОНИИП
Омск
кластер спецсвязи
импортозамещение
ВПК
СБИС
Ethernet-коммутатор
Паук-1
Разделы: 
Связь и коммуникации

Нравятся наши материалы? Вы можете помочь проекту!

1