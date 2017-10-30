Омское НИИ приборостроения разработало российский Ethernet-коммутатор Паук-1

Головное предприятие российского кластера спецсвязи в Сибири — Омский научно-исследовательский институт приборостроения (ОНИИП) создало высокоскоростной управляемый Ethernet-коммутатор «Паук-1».
Устройство выполнено на основе СБИС «Система на кристалле» и спроектировано на программируемых матричных кристаллах, с коммутационной матрицей и программным обеспечением (ПО), полностью созданным нашими специалистами, и как следствие лишено каких-либо закладок и недокументированных функций, что часто встречается в коммутаторах на импортной компонентной базе и программном обеспечении.
Представители предприятия также привели следующие характеристики своего изделия:
- Рабочая температура от – 40°С до +55°С;
- Предельная температура от -55°С до +70°С;
- Влажность воздуха не более 98% при 308 К (35°С);
- Вибрация от 1 до 200 Гц, 2 g (20 м/с );
- Механические удары с ускорением 15 g (150 м/с2) 5-15 мс;
- 16 коммутируемых Ethernet-портов 10/100/1000 Мбит/с;
- 2 оптических порта 1000 Мбит/с;
- Неблокируемая коммутация 36 Гбит/с;
- Поддержка технологии PоE;
- Поддержка технологий резервирования STP, RSTP;
- Поддержка групповой передачи данных IGMP;
- Поддержка виртуальных сетей VLAN;
- Поддержка управления приоритетами QoS – 4 потока;
- Таблица MAC адресов размером 4096 записей;
- Управление по выделенному порту RS-232;
- Потребляемая мощность не более 30 Вт;
- Габаритные размеры 50×350×483мм – Евробаза 1U.