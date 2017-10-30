Омское НИИ приборостроения разработало российский Ethernet-коммутатор Паук-1

Головное предприятие российского кластера спецсвязи в Сибири — Омский научно-исследовательский институт приборостроения (ОНИИП) создало высокоскоростной управляемый Ethernet-коммутатор «Паук-1».

Устройство выполнено на основе СБИС «Система на кристалле» и спроектировано на программируемых матричных кристаллах, с коммутационной матрицей и программным обеспечением (ПО), полностью созданным нашими специалистами, и как следствие лишено каких-либо закладок и недокументированных функций, что часто встречается в коммутаторах на импортной компонентной базе и программном обеспечении.

Представители предприятия также привели следующие характеристики своего изделия:

- Рабочая температура от – 40°С до +55°С;

- Предельная температура от -55°С до +70°С;

- Влажность воздуха не более 98% при 308 К (35°С);

- Вибрация от 1 до 200 Гц, 2 g (20 м/с );

- Механические удары с ускорением 15 g (150 м/с2) 5-15 мс;

- 16 коммутируемых Ethernet-портов 10/100/1000 Мбит/с;

- 2 оптических порта 1000 Мбит/с;

- Неблокируемая коммутация 36 Гбит/с;

- Поддержка технологии PоE;

- Поддержка технологий резервирования STP, RSTP;

- Поддержка групповой передачи данных IGMP;

- Поддержка виртуальных сетей VLAN;

- Поддержка управления приоритетами QoS – 4 потока;

- Таблица MAC адресов размером 4096 записей;

- Управление по выделенному порту RS-232;

- Потребляемая мощность не более 30 Вт;

- Габаритные размеры 50×350×483мм – Евробаза 1U.