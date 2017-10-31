К-424 - новый российский трактор из Санкт-Петербурга (ФОТО)

31 октября Петербургский тракторный завод (дочернее общество ОАО «Кировский завод») представил новый трактор «Кировец» К-424, запущенный в серийное производство этой осенью. Инвестиции в разработку и постановку на серийное производство трактора К-424 составили 700 млн рублей, включая возвратный заем Минпромторга РФ в размере 50 млн рублей.

«При создании трактора К-424 нами применен модульный принцип проектирования, позволяющий развивать и модернизировать машину по мере совершенствования агротехнологий, – рассказал директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков. – На первом этапе планируем выпускать до 1 200 «Кировцев» серии К-4 в год, что составляет примерно половину емкости отечественного рынка тракторов 3-4-го тяговых классов. Наши машины способны успешно конкурировать с техникой ведущих мировых производителей, будучи примерно на 40% дешевле: их стоимость на внутреннем рынке составляет 5,1 млн рублей».

Как сообщил руководитель тракторного производства, «сегодня мощности завода позволяют выпускать 3 трактора К-424 в сутки, но уже к марту 2018 года мы будем готовы втрое увеличить объемы производства».

В ноябре состоится мировая премьера новинки на крупнейшей агропромышленной выставке Agritechnica-2017 в Ганновере (Германия).

«Кировец» К-424 мощностью 240 л. с. – это единственный энергонасыщенный колесный трактор 4-го тягового класса, спроектированный и производимый в России. Он разработан Петербургским тракторным заводом при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и является базовой моделью новой линейки тракторов «Кировец» К-4, которую планируется выпускать в мощностном диапазоне 200–280 л. с.

Трактор с шарнирно-сочлененной рамой, способный перемещаться по дорогам общего пользования без дополнительных разрешений, оснащен современным экономичным дизельным двигателем производства Ярославского моторного завода, автоматической трансмиссией, мощной гидравликой рабочего оборудования, комфортной шумоизолированной кабиной с бортовым компьютером. Машина может использоваться как универсальный сельскохозяйственный трактор в составе передовых агротехнологических комплексов и как промышленный тягач.

Двухлетняя эксплуатация опытной партии новых «Кировцев» в разных регионах страны подтвердила их надежность и экономическую эффективность.