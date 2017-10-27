Заработал Центр управления новой российской спутниковой системой связи Гонец-Д1М



В Железногорске (бывший «закрытый город» Красноярск-26) заработал Центр управления российской орбитальной спутниковой группировкой «Гонец-Д1М» из 12 низкоорбитальных аппаратов производства ИСС имени Решетнева.

Эта система позволяет ее пользователям, находящимися в любой части России и мира, пользоваться спутниковой связью и передачей данных. ЦУП в Железногорске сейчас готовится к официальному вводу в эксплуатацию. Кроме него в наземной инфраструктуре - еще 3 объекта (см.схему):



Спутники «Гонец-Д1М» имеют массу около 280 кг и рассчитаны на 5 лет активной работы. Их выводит на орбиту ракета-носитель «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ»:



Орбитальная группировка на текущий момент развернута на высоте около 1500 км и готова к работе. См. ВИДЕО: