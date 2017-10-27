Объявлено о ведущейся разработке российского 600-тонного экраноплана-амфибии

В России возобновлена работа над сверхтяжелым экранопланом, схожим по размерам с уникальными разработками в СССР (проект «КМ» имел массу около 540 тонн). При этом машина будет амфибией и будет работать как с воды, так и с обычных аэродромов.

Над новым проектом будут работать в ЦКБ по СПК имени Алексеева, создавшем все известные отечественные экранопланы в 1960-90-х годах. Новая машина будет использоваться в Арктике и на Тихом океане для спасательных операций и доставки грузов на отдаленные базы. В государственную программу вооружений на 2018–2025 годы включены работы по созданию опытного образца 600-тонного экраноплана.

Речь идет о создании базовой платформы под рабочим названием «Спасатель». Масса воздушного судна составит порядка 600 т при длине 93 м и размахе крыла 71 м. Машина будет оснащаться рампой, облегчающей погрузку и выгрузку бойцов и техники. Она сможет перевозить до 500 человек с вооружением со скоростью 550 км/ч. Решение в пользу крупногабаритного экраноплана было принято потому, что такие аппараты могут летать при волнении моря в 5–6 баллов. Дальность полета в проект заложена «в несколько тысяч километров» (самые крупные советские проекты «КМ» и «Лунь» могли летать на 1500-2000 км, причем последний при массе в 380 тонн нес 6 мощных противокорабельных ракет «Москит» - достаточных, чтобы гарантированно утопить американский авианосец).

Уменьшенные макеты нового «Спасателя» уже прошли испытания в аэродинамической трубе ЦАГИ в подмосковном Жуковском, а также в специальном бассейне. Получено положительное заключение экспертов, защищен технический проект, сформирована производственная кооперация. В планах — создание полномасштабного макета с пилотской кабиной, местами операторов. Силовую установку для «Спасателя» разработает еще одно легендарное предприятие нашего ВПК - «Кузнецов» (Самара). Поднять русский сверхтяжелый экраноплан нового поколения в воздух планируется в 2022–2023 годах, с выходом на завершения испытаний в 2025 году.