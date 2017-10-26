В России объявлено о разработке «Тигра-2» (ОКР «Атлет»)



Российские военные сообщили о ведущихся работах по новому армейскому бронеавтомобилю, который придет на смену серийно выпускаемому сегодня «Тигру».

Новую машину, которую разработчики называют «Тигр-2», обещают показать уже в 2018 году, а в 2020 году — представить на испытания опытные образцы. Новый броневик будет обладать повышенной защищенностью и сможет перевозить до 2 тонн нагрузки. Разработку поддерживают российские военные на условиях равного софинансирования затрат с предприятием, где создают новую машину.

На фото: серийный бронеавтомобиль "Тигр" Российской армии на Параде Победы