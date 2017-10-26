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26.10.2017

В России объявлено о разработке «Тигра-2» (ОКР «Атлет»)

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Российские военные сообщили о ведущихся работах по новому армейскому бронеавтомобилю, который придет на смену серийно выпускаемому сегодня «Тигру».

Новую машину, которую разработчики называют «Тигр-2», обещают показать уже в 2018 году, а в 2020 году — представить на испытания опытные образцы. Новый броневик будет обладать повышенной защищенностью и сможет перевозить до 2 тонн нагрузки. Разработку поддерживают российские военные на условиях равного софинансирования затрат с предприятием, где создают новую машину.

На фото: серийный бронеавтомобиль "Тигр" Российской армии на Параде Победы

Тэги: 
Тигр-2
Тигр
ГАЗ
ВПК
ОКР Атлет
новый броневик
Арзамас
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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