В России продолжается военная программа по спутникам-перехватчикам

Военно-космические силы России провели успешные учения по отработке перехвата другого орбитального аппарата. Для этого использовался аппарат-носитель «Космос-2519» и находящийся на его борту маневрирующий роботизированный комплекс.

Как сообщают российские издания, в ходе данного проекта было подтверждено, что при необходимости, действуя с аналогичных космических платформ, российские маневрирующие военные спутники смогут выступать в роли боевых беспилотных аппаратов — осматривая спутники противника или при необходимости уничтожая их. Высокая степень автоматизации и современное радиоэлектронное оборудование позволяют обеспечить долговременную работу подобных комплексов на орбите Земли.

Аналогичный проект был впервые создан в СССР. На заре пилотируемых полетов в ОКБ-1 под руководством С.П. Королева обсуждалась возможность создания пилотируемых кораблей-истребителей, которые должны были инспектировать спутники противника и в случае необходимости уничтожать их ракетами. Тогда же в рамках авиационно-космического проекта «Спираль» в ОКБ-155 под руководством А.И. Микояна разрабатывался одноместный космический самолет-перехватчик спутников. А несколько ранее тот же коллектив рассматривал возможность создания автоматического спутника-перехватчика. В 1978 году была принята на вооружение система беспилотных истребителей спутников (ИС), предложенная В.Н. Челомеем. Она стояла на боевом дежурстве до 1993 года. ИС запускался на орбиту ракетой-носителем «Циклон-2», обеспечивал перехват цели уже на втором или последующих витках и поражал вражеский КА направленным потоком (взрывом) поражающих элементов.

Подобные системы серьезно остужали воинственный пыл американцев, демонстрируя ущербность пути по размещению наступательного (ударного) оружия на орбите. Судя по публикации данных об испытании новой российской системы, речь идет именно о таком возрожденном на новый лад проекте с учетом текущих реалий и угроз для нашей страны.

На рисунке внизу: внешний вид советского спутника-перехватчика ИС

