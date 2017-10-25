Первая из трех строящихся «Комет-120М» готовится к ходовым испытаниям

Разработанная создателями легендарных советских скоростных судов и экранопланов из ЦКБ имени Алексеева пассажирская «Комета-120М» после недавнего торжественного спуска на воду скоро выйдет на ходовые испытания. В 2018 году начнется эксплуатация первого в 21 веке русского скоростного 35-метрового судна нового поколения.

На заводе «Вымпел» в Ярославской области тем временем ведутся работы по строительству следующих 2 однотипных судов. Всего российские судостроители планируют в ближайшие годы построить как минимум 20 «Комет-120М» для перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Формируется также новая компания-оператор таких судов. Проект по возрождению строительства скоростных «комет» осуществляется при поддержке Минпромторга России.