Российский комбайн-робот работает без GPS (ВИДЕО)

Отечественные разработчики систем искусственного интеллекта из компании Cognitive Technologies рассказали подробности продолжающихся испытаний прототипа беспилотного комбайна. Теперь машина модели TORUM 760 успешно показала работу ночью, а новое программное обеспечение проверили на рабочей скорости 11 км/ч без GPS: комбайн-робот обходится камерами и другими сенсорами.

По данным разработчиков системы управления русским комбайном-роботом, ее возможности позволяют использовать машины круглосуточно. Это позволит свести до минимума влияние погодного и человеческого фактора, повысить, по мнению экспертов, качество уборки зерновых на 25-30%. Автоматизированный комплекс Cognitive Agro Pilot, помимо системы искусственного интеллекта, включает в себя одну видеокамеру и вычислитель с дополнительными блоками сопряжения с бортовыми системами комбайна. Это выгодно отличает российское решение от зарубежных аналогов, использующих дополнительно лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку.

«Наша система компьютерного зрения позволяет с одной видеокамерой достичь аналогичных результатов, что и ведущие западные бренды с тремя – четырьмя сенсорами. В итоге у нас стоимость оборудования в три-четыре раза меньше. Это дает нам существенное конкурентное преимущество при работе с зарубежными компаниями», - комментирует руководитель российской компании Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Российские ИТ-специалисты совместно с машиностроителями и аграрими рассчитывает создать полностью беспилотный отечественный комбайн к 2023-2024 году.

На видео: результаты дневных испытаний летом 2017 года на базе еще одной модели комбайна Ростсельмаш — RSM181.