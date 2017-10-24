40 серийных российских роботов Промобот v.3 отправляются в США

Первый десант российских роботов высаживается в США. Американская компания Cyborg Instruments и российский производитель автономных сервисных роботов Promobot из Перми заключили контракт на поставку 40 Промоботов 3-го поколения (v.3) в 2017-2019 годах.

Как сообщает производитель, наши роботы будут задействованы на выставках, сдаваться в аренду, внедряться в автоматизированные здания, участвовать в спортивных мероприятиях, в частности, обсуждается сотрудничество с баскетбольной командой Miami Heat. Заказчик планирует использовать русских Промоботов в рекламных целях для продаж элитной недвижимости в Майами.

Добавим, что Промобот 3-го поколения продается в России по ценам от 1 до 1,5 миллиона рублей (в зависимости от комплектации). Роботы из Перми 2-го и 3-го поколений уже пришли в 13 стран мира. Третье поколение «промоботов» более совершенно технически, может общаться сразу с несколькими людьми и использует технологии нейросетей для подбора релевантных ответов на вопросы.