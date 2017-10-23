Компания из Санкт-Петербурга создала инновационный продукт в области информационной безопасности

Представляем вам еще одного участника всероссийского конкурса «ПРИОРИТЕТ», информационным партнером которого является наш медиаресурс «Техносфера.Россия».

«Защищенная мобильность» – не один продукт, а целая линейка, причем длинная. Вся она предназначена для безопасного подключения и взаимодействия сотрудников государственных учреждений и бизнеса с корпоративными информационными ресурсами при помощи мобильных устройств. Решение, созданное в Санкт-Петербурге компанией «Диджитал Дизайн», позволяет установить защищенный удаленный доступ ко всем основным внутренним информационным ресурсам организации – электронной почте, календарям сотрудников, адресной книге организации, внутренним порталам, библиотекам файлов и документов, системам управления совещаниями, спискам задач и всем прочим.

На решение этих задач ориентированы продукты, названия которых говорят сами за себя – «Защищенная почта», «Защищенная папка», «Защищенные задачи», «Защищенные контакты», «Защищенный календарь», «Защищенный туннель». Успешные проекты на основе «Защишенной мобильности» уже реализованы питерцами в крупнейших компаниях банковского, энергетического, нефте-химического и телекоммуникационного секторов, а также в федеральных и региональных органах власти. В частности, совсем недавно – в 2017 году продукт стал участником пилотного проекта Минкомсвязи РФ по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения. Это ли не повод для новой победы «Диджитал Дизайна» в IT-номинации «ПРИОРИТЕТА»?