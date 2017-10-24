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24.10.2017

Ульяновский автозавод заходит на рынок Мексики

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Мы уже писали о программе по выходу и продвижению на рынок стран Латинской Америки русских внедорожников марки УАЗ, которая стартовала в этом году (см. http://tehnoomsk.ru/node/2760). Ульяновские автомобилестроители сообщили о начале поставок своих машин в Мексику — план на 2017 год — 87 машин трех видов «Хантер», «Патриот» и «Профи».

Это скромная цифра, с которой начинается выход на рынок этой 127-миллионной страны. Но главное — начать, тем более что наши машины из Ульяновска уже продаются с 2017 года в Эквадоре, Боливии, Никарагуа, Парагвае и Гаити. На 2018 год стоят планы по увеличению поставок и продаж, формируется система сервиса, информируются местные автодилеры. Сейчас первые УАЗы продаются на рынке Мексики для частных клиентов и уже обсуждается возможность поставок таких машин для нужд пожарных служб, спасателей и медиков.

Тэги: 
УАЗ
UAZ Patriot
экспорт
Ульяновск
Мексика
УАЗ Профи
UAZ Profi
Разделы: 
Автомобильная сфера

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