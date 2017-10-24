Российский крупный рудник в Арктике стал «подключенным»

На одном из самых крупных российских рудников на Крайнем Севере - «Таймырский» - создана и введена в эксплуатацию уникальная информационно-телекоммуникационная система отечественной разработки. Она охватывает огромную территорию рудника, где под землей работают в общей сложности более 2000 человек и 200 единиц самоходной техники.

На руднике «Таймырский» ведется добыча никеля, меди, кобальта, металлов платиновой группы. Здесь почти 150 километров подземных шахт, а из-за особенностей залегания руды добыча ведется со стволов, находящихся на глубине почти в 1,5 километра. Именно на таком сложном и крупном промышленном объекте был реализован проект.

Как сообщил российский портал Cnews, на первом этапе на арктическом руднике была создана высокоскоростная сеть передачи данных (СПД), которой связаны все автоматизированные системы. Сеть на базе оптоволокна охватила основную рабочую зону горных выработок, включая вертикальные клетьевые стволы (зоны спуска-подъема), добычные, откаточные и закладочные горизонты. В СПД используется сетевое оборудование красноярской компании НВИЦ «Радиус», специализирующейся на решениях в области промышленной безопасности в шахтах.

На следующем этапе была внедрена Система позиционирования и радиосвязи на основе программно-аппаратного комплекса для подземного позиционирования «СПГТ-41» производства «Уралтехис» и специализированного программного обеспечения на базе платформы Wonderware от компании «Сумма Технологий».

Для автоматического сбора и обработки информации о 2500 сотрудниках рудника, 200 единицах самоходной техники, работающих под землей, в различных зонах рудника установлено более 200 стационарных считывателей индивидуальных радиометок. Радиометки встроили в шахтные головные светильники горных рабочих, также ими снабжены все транспортные средства. Система улавливает зону нахождения объекта с радиометкой, обрабатывает и передает ее на диспетчерский пульт. Диспетчер может наблюдать за перемещением каждого работника и каждой единицы техники на руднике и, в случае возникновения опасной ситуации, оперативно и грамотно организовать эвакуацию людей.

С целью повышения индивидуальной безопасности шахтеры дополнительно пользуются устройствами голосовой связи, которые работают на базе развернутой сети Wi-Fi, включающей более 200 точек доступа.

Помимо организации оперативной работы диспетчера, система выполняет ряд задач автоматизации управления производством. Например, осуществляет автоматизированный учет рабочего времени сотрудников, учет выполнения плана по объемам перевозки и отгрузки руды в каждой смене и другие.

Внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на «Таймырском» - это крупный интеграционный проект, который потребовал больших трудозатрат на проведение работ в сложных условиях, «стыковку» и настройку оборудования и ПО различных производителей для решения нестандартных задач горнодобывающего предприятия. Новая система это еще и основа для развития дальнейшей автоматизации на северном русском руднике. В системе предусмотрены возможности расширения путем увеличения точек контроля и зоны покрытия беспроводной связи. Кроме того, в СПД заложен ресурс для передачи данных для новых систем автоматизации.