Первые серийные вертолеты Ми-28УБ готовы к передаче российским военным (ФОТО)

Наши военные получают первые серийные боевые вертолеты Ми-28УБ - новой модификации «летающего танка» Ми-28Н. Первые 4 готовые из 24 заказанных машин уже были показаны представителям СМИ, а всего в этом году должны поступить заказчикам 8 таких вертолетов.

Согласно информации специализированных блогов, Ми-28УБ включает ряд доработок с учетом боевого применения «двадцать восьмых» с 2015 года в Сирии. Особенностью вертолета является полностью дублированное управление у обоих пилотов — машина может использоваться как учебно-боевая, т. е. для обучения летного состава, но при этом она несет обычное вооружение. Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей.



Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора. Для повышения боевой живучести на новой версии «летающего танка» установлен современный бортовой комплекс обороны.

Ми-28Н и Ми-28УБ выпускают серийно на вертолетном заводе в Ростове-на-Дону. Сейчас в нашей стране несут службу около 100 таких «двадцать восьмых».

