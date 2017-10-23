Пришло время подключить Калининград в обход прибалтийских государств

В России решили проложить подводную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) из Санкт-Петербурга по дну Балтики напрямую в Калининградскую область, отделенную от основной территории нашей страны и союзной Белоруссии прибалтийскими враждебными государствами.

Проект планируют реализовать в 2018-2019 годах, используя недавний опыт прокладки подводной магистральной ВОЛС на Дальнем Востоке (см. http://tehnoomsk.ru/node/2246).

С учетом нахождения в соседних с Калининградской областью России иностранных государствах военных частей стран НАТО реализация инициативы может быть ускорена. Стоимость прокладки такой линии связи составит около 2 миллиардов рублей, но несмотря на это регион получит прямую и безопасную телекоммуникационную магистраль, связывающую его с остальной территорией России в обход прибалтийских стран с их неадекватными фашистскими режимами.