Уралвагонзавод запускает большой промышленный 3D-принтер

На ведущем российском предприятии по производству танков и бронетехники вводят в строй новое оборудование для изготовления литейной оснастки, где одним из наиболее интересных элементов станет новый крупный 3D-принтер, печатающий стержни и формы размером до 1,8х1х0,75 метра (или фрагменты более крупных изделий).

Как сообщает пресс-служба УВЗ, производительность нового 3D-принтера составляет до 2 тонн изделий за 16 часов. Это система, работающая по так называемым аддитивным технологиям. Она позволяет экономить время и деньги при выпуске литейной оснастки для опытных, новых изделий и сложных отливок малых серий. Устройство позволяет запустить в работу только что нарисованную в 3D-программе форму, а после того как изделие будет напечатано, отправить его в литейных цех или на другое дочернее предприятие российской корпорации.

Это уже не первый 3D-принтер на Уралвагонзаводе. 2 года назад здесь начали использовать такое устройство, печатающее полимерными филаментами.