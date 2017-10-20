Новая российская система «технического зрения» позволяет летать и вести разведку в любую погоду

Представители Московского авиационного института и государственного концерна «Моринформсистема–Агат» сообщили о разработке в нашей стране передовой системы "технического зрения" на базе гомодинного радиолокационного датчика микроволнового диапазона.

Разработчики сообщают, что новая аппаратура является малогабаритной, всепогодной и высокоинформационной. Она позволит буквально видеть сквозь бурю или ливень, в отличие от других датчиков, которые в таких условиях показывают по большей части только помехи. К настоящему моменту завершены исследовательские работы, получен соответствующий патент и создан макет-демонстратор технологии. Также первые демонстрационные испытания для потенциальных потребителей подтвердили высокую степень новизны разрабатываемого продукта и его востребованность.

Применение новой разработки планируется на железной дороге, в малой авиации, беспилотных летательных аппаратах, на автомобилях, малых судах и системах охраны военных и промышленных объектов.