Новый российский всепогодный ноутбук на базе процессора Эльбрус-1С+

Одной из главных особенностей нашей огромной страны является ее континентальный климат на большей территории, для которого норма — огромные перепады температур. Какой техникой пользоваться в «полевых условиях»? Импортный ноутбук такого класса стоит немало, и тогда почему бы не сделать отечественный на своем процессоре?

Так в российской фирме «Аквамарин» в начале 2017 года стартовал процесс создания «неубиваемого» русского ноута на процессоре «Эльбрус-1С+» четвертого поколения. Этот процессор стал серийным в 2016 году и имеет крайне низкое энергопотребление — не более 10 Вт (по другим данным 5 Вт). Он скромный по своим характеристикам, но и собственно создан не для того, чтобы играть в 3D-игры. Зато русский чип сохраняет работоспособность в очень широком диапазоне рабочих температур от -60°С до +85°С.

Со штатными 16 Гб оперативной памяти и твердотельным жестким диском 120 ГБ на борту ноутбук оснащен 15-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080. Кроме российского процессора с низким энергопотреблением машина оснащена специально созданным для нее защищенным крепким корпусом (стандарты IP65, ГОСТ 14254-96, МЭК 529-98). Российская машина сохраняет полную работоспособность в условиях окружающей температуры от -20° C до +55°C при влажности от 5 до 95%. Готовый полностью компьютер разработчики обещают показать до конца 2017 года, его внутреннее название - ПНЗ-Э1-15.

Работает всё вышеописанное под управлением операционной системы «Эльбрус» или операционной системы реального времени (ОСРВ) «Нейтрино».

Для кого предназначен наш первый «всепогодный» ноутбук? Создатели сообщают, что он ориентирован на использование дорожными, военными, правоохранительными и пожарными службами в полевых условиях. На базе этого носимого компьютера возможна организация автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора мобильных диспетчерских пунктов, штабов быстрого развертывания. Он также может стать рабочей машиной ремонтных бригад и для организации передвижных рабочих мест в составе информационных систем мобильного базирования.