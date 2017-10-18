Омский танковый завод получил из Армавира УЦИ-150

"Омский завод транспортного машиностроения" ввел в эксплуатацию новый отечественный испытательный стенд УЦИ-150. В нашей стране сегодня только в Омске на танковом заводе выпускают гусеницы для тяжелой бронетехники, и поэтому особенно важно использование в этом процессе новых отечественных технологий.

По специальному заказу известного омского предприятия ВПК на другом российском предприятии «ЗИПО» в городе Армавир Краснодарского края выпущена установка для испытания элементов крепления гусеничной ленты. Она заменила устаревшее громоздкое оборудование 43-летней давности. Новинка носит название УЦИ-150 и используется на Омсктрансмаше для измерений качества выпускаемой продукции. Она создана в единственном экземпляре под задачи танкостроителей, при этом – компактнее и дешевле иностранных аналогов. Новая установка автоматизирована, оборудована необходимыми датчиками и работает с полученными данными в цифровом режиме. Такая техника позволяет создать элементы танковых гусениц меньшей массы и обеспечить их необходимую прочность и устойчивость к разным видам нагрузок.