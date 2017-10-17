В России продолжается строительство опытного энергокомплекса новейшего реактора проекта Прорыв



Росатом распространил информацию о ходе работ над одним из самых ожидаемых отечественных проектов начала 21 века - Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 (проект «Прорыв»).

Ведется строительство комплекса на площадке под Томском — в городе-спутнике Северск. Сейчас на площадке в круглосуточном режиме работают сотни человек. В октябре 2017 года сюда было поставлено уникальное оборудование для модуля фабрикации/рефабрикации ОДЭК: установка по прессованию топливных таблеток, комплектующие изделия и технологическая оснастка. Монтаж оборудования намечен на первый квартал 2018 года. Проведена серьезная работа по снижению стоимости нового реактора — удалось добиться экономии порядка 10-12 миллиардов рублей при полном соблюдении качества и безопасности.

Продолжается работа по созданию и организации производства смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива для установки БРЕСТ-ОД-300 в Высокотехнологическом научно-исследовательском институте неорганических материалов им. А.А. Бочвара (ВНИИНМ, также входит в структуру Росатома). Для обеспечения топливом нового типа реакторов ВНИИНМ разрабатывает конструкции твэлов и технологии изготовления смешанного нитридного топлива с повышенной плотностью, теплопроводностью и низкой теплоемкостью. Такие свойства обеспечивают коэффициент воспроизводства в активной зоне, практически равный единице. Это позволяет активной зоне работать без существенного запаса реактивности, а также значительно снижает максимальную температуру топлива и запас в нем тепловой энергии, что, в результате, повышает уровень безопасности.

Напомним, что БРЕСТ-ОД-300 это пилотный проект нового российского атомного реактора с созданием и производством нового типа топлива. Его ввод в строй принесет революционные технологические изменения в атомную промышленность нашей страны и закрепит ее мировое лидерство.

3D-макет реактора проекта "Прорыв":

