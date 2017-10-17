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17.10.2017

4 новых Су-34 из Новосибирска отправились к месту службы в ВКС России

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Российские авиастроители передали военно-космическим силам нашей страны очередные 4 серийных бомбардировщика Су-34. Всего в этом году Новосибирский авиационный завод имени Чкалова поставит 16 таких машин по гособоронзаказу.

Общее количество построенных Су-34 в России сейчас составляет 106 единиц. Сейчас по госконтракту на 92 машины завод имеет заказ еще на 30 самолетов.
Машины отлично показали себя в ходе уничтожения отрядов международного терроризма, финансируемых США и их союзниками в Сирии.
Ряд СМИ также сообщал о разработке Су-34М — модернизированной версии данного типа ударных самолетов с учетом происходящего в последние годы развития радиоэлектроники и систем вооружения.

Тэги: 
Су-34
Новосибирск
Сухой
Сирия
ВКС России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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