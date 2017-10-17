4 новых Су-34 из Новосибирска отправились к месту службы в ВКС России

Российские авиастроители передали военно-космическим силам нашей страны очередные 4 серийных бомбардировщика Су-34. Всего в этом году Новосибирский авиационный завод имени Чкалова поставит 16 таких машин по гособоронзаказу.

Общее количество построенных Су-34 в России сейчас составляет 106 единиц. Сейчас по госконтракту на 92 машины завод имеет заказ еще на 30 самолетов.

Машины отлично показали себя в ходе уничтожения отрядов международного терроризма, финансируемых США и их союзниками в Сирии.

Ряд СМИ также сообщал о разработке Су-34М — модернизированной версии данного типа ударных самолетов с учетом происходящего в последние годы развития радиоэлектроники и систем вооружения.