ЦНИИ Электроника: Более 3/4 российских предприятий радиоэлектроники созданы в СССР

Центральный научно-исследовательский институт «Электроника» опубликовал результаты исследования современной отрасли по разработке и производству радиоэлектронных компонентов и изделий России. Как оказалось, сейчас эта сфера включает в себя более 400 предприятий и организаций, а суммарный годовой оборот ее доходит до 15 триллионов (!) рублей. При этом в ней сейчас трудятся в общей сложности почти 300 000 человек.

Другие интересные цифры. По своей структуре современная российская радиоэлектронная промышленность это на 2/3 — крупные предприятия и на 3/4 — ведущие свою историю со времен СССР. Таким образом, рушится традиционный либерально-рыночный миф о том, что «всё советское не работает», и «вообще в СССР не было высокотехнологичной отрасли». И работает, и была, и продолжает развиваться.

Еще один дежурный миф о том, что «всё серьезное сейчас находится в Москве», тоже разрушен исследованием. В столице России всего около 25% всех российских радиоэлектронных предприятий. Всё остальное — за ее пределами. Но это именно предприятия-производители, а если говорить об организациях-разработчиках, то здесь как раз суммарная доля Москвы и Санкт-Петербурга зашкаливает аж за 60%.

Процентное соотношение науки (разработчиков) и промышленности (производства) в радиоэлектронике РФ образца 2017 года составляет примерно 58 и 42.