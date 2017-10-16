Путин пожал руку серийному российскому роботу Промобот (ВИДЕО)

Глава государства во время визита в Пермь обратил внимание на российских роботов марки «Промобот», разработанных и серийно выпускаемых в этом городе нашей страны.

На данный момент у производителя две версии серийных машин - второго поколения (v.2) и следующего – v.3. Третье поколение «промоботов» более совершенно технически, может общаться сразу с несколькими людьми и использует технологии нейросетей для подбора релевантных ответов на вопросы. Но и на вторую модель есть спрос не только в РФ, но и за рубежом нашей страны. В России стоимость таких роботов колеблется в зависимости от поколения и функционала от 0,5 до 1,5 млн рублей за единицу.