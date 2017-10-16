КамАЗ отправит на Дакар-2018 новую бескапотную машину с 13-литровым двигателем

Лучшая в мире команда гоночных грузовиков — российский «КАМАЗ-Мастер» - анонсировал появление на трассе приближающегося «Дакара-2018» новой бескапотной машины с рядным шестицилиндровым двигателем объемом 13 литров.

Легендарный Владимир Чагин, возглавляющий нашу команду, сообщил, что «новый грузовик успешно зарекомендовал себя во время «Шелкового пути» в этом году». На нем пройдут «боевые» испытания целого ряда технических новинок.

Появление новой машины связано с приближающимся в 2019 году введением очередных регламентов на ралли «Дакар», которые «традиционно» время от времени появляются, чтобы усложнить камазовцам лидерство. Как правило, конкуренты рассчитывают, что русские не справятся в сжатые сроки и не выставят сильную машину по новым стандартам. «КАМАЗ-мастер» также традиционно принимает вызов.

Также названы экипажи нашей команды на ралли «Дакар-2018», которое стартует 6 января 2018 года в столице южноамериканской страны Перу:

- Пилот Э. Николаев; штурман Е. Яковлев; механик В. Рыбаков.

- Пилот А. Мардеев; штурман А. Беляев; механик Д. Свистунов.

- Пилот Д. Сотников; штурман Р. Ахмадеев; механик И. Мустафин.

- Пилот А. Шибалов; штурман Д. Никитин; механик И. Романов.

Юбилейный, сороковой по счету, «Дакар-2018» пройдет по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. В настоящее время процесс подготовки команды вступил в завершающую стадию, рассказали в пресс-службе КАМАЗа. До отбытия машин на гонку остается чуть больше месяца: 24 ноября машины европейских участников гонки будут погружены на паром для отправки через Атлантику.