В России завершено создание новой пентавакцины для замены «тяжелой» АКДС

Отечественное НПО «Микроген» (в составе Национальной иммунобиологической компании, «Нацимбио») сообщило о завершении разработки и испытаний первой российской комбинированной пятикомпонентной вакцины аАКДС–Геп B+Hib с бесклеточным коклюшным компонентом.

Пентавакцина, разработанная научно-производственным объединением «Микроген», содержит компоненты, позволяющие проводить вакцинацию сразу от пяти заболеваний (дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции) по принципу «единой инъекции» ‒ без необходимости введения нескольких моновакцин по отдельности. При этом главным преимуществом новой разработки является значительно сниженная в сравнении с используемыми сегодня вакцинами вредность для организма.

Споры о вакцинации в России сегодня ведутся довольно бурные, особенно достается по-настоящему «проблемной» вакцине АКДС, которая после введения периодически вызывает серьезные ухудшения здоровья как у детей, так и у взрослых. Как говорят микробиологи, «именно из-за коклюшного компонента вакцины АКДС являются одними из самых плохо переносимых». Новая пентавакцина является бесклеточной и имеет меньшую реактогенность, чем предшественники.

Новый российский препарат аАКДС–Геп B+Hib производится в нашей стране по специально разработанной технологии со сниженным содержанием уровня эндотоксинов бесклеточного коклюшного компонента, а также до двух раз меньшим содержанием уровня столбнячного, дифтерийного компонентов и антигена вируса гепатита B, сохраняя при этом иммунологическую активность вакцины.

Российская вакцина нового поколения подтвердила свою безопасность и иммуногенность. Ее государственная регистрация запланирована на 2018 год.